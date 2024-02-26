عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع

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توقع المركز الأرصاد الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة تستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري بمشيئة الله.



تقلبات جوية بمعظم المناطق



🔴 بمشيئة الله، تقلّبات جوية على معظم مناطق #المملكة، تشمل:

⛈️ هطول الأمطار

🌪️ نشاط الرياح المثيرة للغبار

❄️ تساقط الثلوج الخفيفة

🌡️ ⁠انخفاض درجات الحرارة

.. وللتفاصيل ⬇️ https://t.co/Z392xLqBZx@SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/hA6MZItGpu — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 26, 2024



تنبيهات من الأرصاد لأهالي 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من مكة المكرمة وعسير ونجران.

وتقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار متوسطة غزيرة ورياح نشطة وبرد وجريان للسيول وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.