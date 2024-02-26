الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع

أمطار المملكة 4
أمطار غزيرة
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توقع المركز الأرصاد الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة تستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري بمشيئة الله.اضافة اعلان

تقلبات جوية بمعظم المناطق

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار متوسطة غزيرة ورياح نشطة وبرد وجريان للسيول وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

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