تنبيه عاجل من "التعليم" بشأن إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي

أ أ

بعد تداول هاشتاق "حركة النقل الخارجي" على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يترقب المعلمون والمعلمات في مختلف مناطق المملكة، الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي لهذا العام.





متى تظهر نتيجة حركة النقل الخارجي؟



حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية



التقديم على حركة النقل الخارجي



خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور



إجراءات النقل الخارجي للمعلمين

