تحذير عاجل لـ"الزكاة والضريبة" من هذه الغرامات الكبيرة.. تعرف على السبب

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في الوقت الذي دعت فيه جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنواع الغرامات غير المشمولة بالمبادرة، التي تنتهي في 30 من يونيو القادم 2024م.
أنواع الضرائب المشمولة في المبادرةضريبة القيمة المضافة.
ضريبة الدخل.
ضريبة الاستقطاع.
ضريبة التصرفات العقارية.
ضريبة السلع الانتقائية.
غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء- الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة من 1 يونيو 2022م.
- الغرامــات المترتبة على مخالفات التهــرب الضريبـي. ومنها غرامات:
. التأخر في السداد وتقديم الإقرار
. التأخر في التسجيل
. تعديل الإقرارات
. الفحص الميداني
- الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 31 مايو 2023.
غرامات لا تشملها مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات والتي تنتهي في 30 يونيو 2024م.#زاتكا— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) February 26, 2024
شروط الاستفادة من المبادرة من غرامة التأخر فيما يلي شروط الاستفادة من المبادرة من غرامة التأخر في التسجيل بالأنظمة الضريبية:
.1 التسجيل لدى الهيئة.
.2 تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم.
.3 سداد كامل أصل دين الضريبة المستحقة الناتج عن القرارات المقدمة، أو التقدم بطلب التقسيط للهيئة، والالتزام بخطة التقسيط المعتمدة. وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 من يونيو 2022م حتى انتهاء المبادرة في 30 يونيو 2024م.
يعفى المكلف من غرامات التأخر بتقديم الإقرار واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ 1 من يناير 2024م على كافة الأنظمة الضريبية، وفق الشروط الأتيــة:
.1 تقديم الإقرارات غير المقدمة.
.2 سداد كامل أصل دين الضريبة المرتبط بالغرامة الناتجة عن التأخر في السداد، أو التقدم بطلب التقسيط للهيئة، والالتزام بخطة التقسيط المعتمدة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 يونيو 2022م حتى انتهاء المبادرة في 30 من يونيو 2024م.