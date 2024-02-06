عاجل.. تحذيرات من حالة عدم استقرار جوي بالخليج الأسبوع المقبل.. ماذا عن المملكة؟

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حذر المركز العربي للمناخ من كلتة هوائية باردة على الخليج الأسبوع المقبل.





تعمق كلتة هوائية باردة على الجزيرة العربية اضافة اعلان



حالة عدم استقرار جوي على المملكة والخليج



سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه من المتوقع الاسبوع المقبل, تعمق كلتة هوائية باردة على شكل حوض مغلق من بلاد الشام صوب الجزيرة العربية.وأضاف أنه من المتوقع أيضًا أن ينشط منخفض البحر الاحمر بقوة تزامنًاً مع نشوء حالة عدم استقرار ماطرة على كافة دول الخليج والعراق, تزامناً مع وجود تيارات مدارية تؤثر على البلاد.وأشار إلى اقتراب كتلة هوائية باردة من الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط يوم الجمعة، ويحتمل أن ينشأ على اثرها حالة عدم استقرار جوي يمتد تأثيرها من بلاد الشام الى المملكة والعراق والكويت والبحرين وقطر والامارات وسلطنة عمان واليمن.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.