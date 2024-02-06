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عاجل.. "الأرصاد" يتوقع رياحا شديدة وشبورة مائية على منطقتي مكة والباحة تستمر لساعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي الباحة ومكة المكرمة، تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.اضافة اعلان

شبورة مائية ورياح شديدة


وأصدر المركز تنبيها لأهالي منطقة مكة المكرمة، حيث توقع رياحاً شديدة وارتفاع  الأمواج، تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الثلاثاء.
كما توقع المركز، شبورة مائية تحجب الرؤية الأفقية في الباحة، وتستمر حتى التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لتكوُن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.




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