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أقصى عدد من المرات للإعفاء من رسوم اختبارات التحصيل الدراسي

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إعغاء مستفيدي من الضمان من الرسوم
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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أقصى عدد من المرات للإعفاء من رسوم اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس:".ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: "يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي".
وأضافت: على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط )، اختبار القدرات العامة 4 مرات ، اختبار التحصيل الدراسي مرتين".



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