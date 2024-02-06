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بيان مهم من سفارة المملكة بالكويت لجميع المواطنين

سفارة المملكة في أوغندا
سفارة المملكة
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أصدرت سفارة المملكة في الكويت اليوم الثلاثاء، بيانًا مهمًا لجميع المواطنين.

بيان مهم من سفارة المملكة بالكويت لجميع المواطنيناضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، تود السفارة التنويه للمواطنين الكرام عن استمرار اللقاء الأسبوعي المعتاد مع سمو السفير.
وأضافت أن بقاء المواطنين مع السفير، يأتي كل يوم اثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر السفارة.


سداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الكويت

وفي وقت سابق، أصدرت السفارة تنبيهًا لرعاياها الموجودين داخل الأراضي الكويتية، باشتراط سداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الكويت،
وأكدت أن سداد المخالفات المرورية إما عن طريق البوابة الإلكترونية، أو أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

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