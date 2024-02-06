عاجل.. القبض على شخص في مدينة بريدة لاتخاذه استراحة وكرًا لهذه الجريمة البشعة

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قبضت شرطة منطقة القصيـم علـى مواطن في مدينة بريدة لاتخاذه استراحة وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. اضافة اعلان





الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن أى نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات

ضبط مواطنين لاعتدائهما على آخر في مكان عام