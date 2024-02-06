عاجل.. القبض على شخص في مدينة بريدة لاتخاذه استراحة وكرًا لهذه الجريمة البشعة

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قبضت شرطة منطقة القصيـم علـى مواطن في مدينة بريدة لاتخاذه استراحة
وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجـرى
إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن أى نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
ضبط مواطنين لاعتدائهما على آخر في مكان عام
وفي وقت سابق، ألقت قوات الأمن بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطنين اثنين ظهرا في محتوى مرئي لاعتدائهما على آخر في مكان عام.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الرسمية في حقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وجاري القبض على من وثق ونشر المجتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.