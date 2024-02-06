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صندوق الاستثمارات يطلق برنامج تمويل المقاولين لدعم قطاع البناء

صندوق الاستثمارات العامة1
صندوق الاستثمارات العامة
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم إطلاق برنامج "تمويل المقاولين"، لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي الذي سيوفر حلولًا تمويلية متنوعة لشركات المقاولات.اضافة اعلان

مبادرة لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي

ويأتي ذلك بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني "برنامج تمويل المقاولين"، وهو مبادرة تهدف لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة ومتخصصة لشركات المقاولات.
وتطوير بيئة أعمال فاعلة ومتكاملة وشفافة في القطاع، إلى جانب تقديم مشاريع مصممة بشكل يعزز التدفقات المالية لشركات المقاولات.

انطلاق النسخة الثانية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة

وانطلق اليوم في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

تعزيز التعاون وبناء الشراكات وإطلاق المبادرات

وألقى محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان كلمة أوضح خلالها أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات وإطلاق المبادرات والفرص من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته لتمكين القطاع الخاص المحلي.
مفيدًا بأن استثمارات الصندوق تعمل كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة من خلال تأسيس القطاعات الاستراتيجية وتطويرها والإسهام في زيادة مشاركة القطاع الخاص.

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