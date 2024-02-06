محامي: السجن 10 سنوات إذا أطلقت على نفسك هذه الأسماء في وسائل التواصل

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أكد المحامي الحقوقي زياد الشعلان على أنه إذا قام شخص ما باطلاق إسم من أسماء الجهات الرسمية على نفسك في وسائل التواصل الاجتماعي تعد جريمة كبيرة تستوجب التوقيف. اضافة اعلان





انتحال صفة جهة رسمية جريمة عقابها 10 سنوات سجن



سر التشديد في عقوبة انتحال صفة جهة رسمية





نص عقوبة انتحال صفة رجل السلطة العامة



حكم الجريمة إذا كانت مصحوبة بالإرهاب أو الاستغلال



جاء ذلك على حساب الشعلان في "تيك توك" ردا على استفسار يقول: هل إذا سمتي إسمي "المباحث العامة" على وسائل التواصل الاجتماعي أو التيك توك، عليها سجن وتحقيق؟وقال الشغلان إن عقوبة انتحال صفة جهة من الجهات الرسمية تصل إلى 10 سنوات سجن، أو الغرامة 150 ألف ريال، أو العقوبتين معًا.ويرى الشعلان أن التشديد في العقوبة جاء لأن انتحال الصفة كان لإدارة كاملة وليس انتحال لإسم شخص.ينص نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة حسب ما جاء في صحفة المحامي محمد الدوسري من الرياض كما يلي:1ـ السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات.2ـ أو غرامة تصل إلى خمسين ألف ريال.3ـ أو بهما معا.فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل:1ـ بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات.2ـ أو بغرامة تصل إلى مائة وخمسون ألف ريال .3ـ أو بهما معا.