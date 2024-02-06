تعرف على أنواع النفايات.. وطريقة الإعفاء من بعض شروط الرخصة

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، عن أنواع النفايات من ناحية خطورتها حسب اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات. اضافة اعلان





أنواع النفايات من حيث الخطورة





نفايات خطرة





نفايات غير خطرة



النفايات التي لا تسبب خطرًا على الصحة العامة أو البيئة.



نفايات خاملة



وقال المركز إن النفايات تنحصر في 3 أنواع، نفايات خطرة، ونفايات غير خطرة، والنفايات الخاملة.هي النفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة بناء على أحكام النظام واللائحة.

هي النفايات التي لا تصيبها تغيرات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية مؤثرة.



تعرّف على تصنيف النفايات من ناحية خطورتها حسب اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات. pic.twitter.com/0jjfYrxAzk January 5, 2024

ضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط الرخصة





يجوز للمنشآت طلب الإعفاء من بعض شروط الرخصة



وكان المركز الوطني لإدارة النفايات قد طرح مسودة معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي، وفقًا لـ"عكاظ".ووفقاً للمسودة يحق للمركز أن يعفي بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض الشروط ويتم تطبيق المعايير والضوابط على المنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي.

وكشفت المعايير، أنه يجوز للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة.

وتتولى الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز دراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات استناداً إلى معايير عدة منها طبيعة النشاط أو الخدمة.



الرد على طلب الإعفاء خلال 30 يوماً



ويصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه.

ويبت المركز في طلب الإعفاء من الشروط خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب قابلة للتمديد لمدة عشرة أيام عمل مرة واحدة، ويعتبر عدم الرد على الطلب بعد انتهاء المدة رفضاً له.