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تعرف على أنواع النفايات.. وطريقة الإعفاء من بعض شروط الرخصة

المركز الوطني لإدارة النفايات
المركز الوطني لإدارة النفايات
أ أ
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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، عن أنواع النفايات من ناحية خطورتها حسب اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.اضافة اعلان

أنواع النفايات من حيث الخطورة

وقال المركز إن النفايات تنحصر في 3 أنواع، نفايات خطرة، ونفايات غير خطرة، والنفايات الخاملة.


نفايات خطرة

هي النفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة بناء على أحكام النظام واللائحة.


نفايات غير خطرة

النفايات التي لا تسبب خطرًا على الصحة العامة أو البيئة.


نفايات خاملة


هي النفايات التي لا تصيبها تغيرات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية مؤثرة.


ضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط الرخصة

وكان المركز الوطني لإدارة النفايات قد طرح مسودة معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي، وفقًا لـ"عكاظ".
ووفقاً للمسودة يحق للمركز أن يعفي بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض الشروط ويتم تطبيق المعايير والضوابط على المنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي.


يجوز للمنشآت طلب الإعفاء من بعض شروط الرخصة

وكشفت المعايير، أنه يجوز للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة.
 وتتولى الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز دراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات استناداً إلى معايير عدة منها طبيعة النشاط أو الخدمة.


الرد على طلب الإعفاء خلال 30 يوماً

ويصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه.
ويبت المركز في طلب الإعفاء من الشروط خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب قابلة للتمديد لمدة عشرة أيام عمل مرة واحدة، ويعتبر عدم الرد على الطلب بعد انتهاء المدة رفضاً له.

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