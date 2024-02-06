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وقف الإجازات في تجمع صحي مكة استعداداً لرمضان.. وهذه الحالات المستثناة

تجمع صحي مكة
تجمع صحي مكة
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أجل التجمع الصحي بمكة المكرمة الموافقة على طلبات الإجازات السنوية لجميع العاملين في القطاعات الصحية التابعة للتجمع.
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الحالات المستثناة من قرار وقف الإجازات بالتجمع الصحي بمكة

وأشار إلى مراعاة عدم منح الموافقة لما يزيد عن 20% من قوة القسم أو الإدارة بحد أقصى، وذلك اعتبارا من 1445/08/15هـ لحين ورود تعميم من الوزارة بتحديد الإجازة الرسمية لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ حسب كل فئة، على أن يستثنى من ذلك الحالات العاجلة والضرورية وفي أضيق الحدود.

ولفت التجمع إلى أن هذا الإجراء يأتي نظراً لقرب شهر رمضان المبارك وما يتوقع من ازدياد في أعداد المعتمرين والزوار، ما يتطلب ذلك ضرورة تواجد موظفي التجمع بما يتناسب مع حجم العمل المتوقع.

أكثر من 600 متميز في تجمع الرياض الصحي الأول

ومؤخرًا، كرّم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالرياض، د. صالح التميمي أكثر من 600 متميز من منسوبي تجمع الرياض الصحي الأول في كافة منشآته، وذلك خلال الحفل السنوي لجائزة "تميّز" للعام 2023 م.
وثمّن "د. التميمي" خلال كلمته؛ جهود المتميزين من منسوبي التجمع، مُؤكداً أنهم رأس المال البشري، والمرتكز الأساس في مسيرة التجمع نحو تحقيق برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.
وأضاف بأن الدور الكبير والجهد العظيم الذي يقوم به أبطال "التجمع الأول" العاملين تحت مظلة اتحاد صحي واحد، وشبكة صحية متكاملة ومترابطة تحظى بدعمٍ سخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ للحفاظ على صحة الإنسان أكثر من علاجه ورفع جودة حياته.
مُتطلعاً إلى أن يكون هذا التكريم حافزاً لهم للمُضي قُدماً في صُنع المزيد النجاحات والمُنجزات بمختلف المجالات.


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