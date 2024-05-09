عاجل.. أخبار السعودية.. 3.4 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن وجريمة قاسية في عسير

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





المملكة تدين الاعتداء السافر لمستوطني الاحتلال على مقر الأونروا بالقدس المحتلة



تفاصيل الدفعة 78 - مايو.. 3.4 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن



"التعليم": استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور



جريمة قاسية.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في عسير أنهى حياة آخر بهذه الطريقة



تحذير من "الأرصاد": أمطار ورياح متربة على مكة والرياض و8 مناطق لـ11 مساءً



"تقييم" تبدأ بتصحيح أوضاع القائمين بتقدير أضرار المركبات في عددٍ من المناطق والمحافظات



إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء



وزير النقل: تجربة "التاكسي الطائر" في موسم حج هذا العام



1.2 مليون مقعد.. "مجموعة السعودية" تعلن خطة موسم حج 1445



انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.7% خلال مارس 2024



"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن مارس وإبريل

