عاجل.. أخبار السعودية.. 3.4 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن وجريمة قاسية في عسير

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
المملكة تدين الاعتداء السافر لمستوطني الاحتلال على مقر الأونروا بالقدس المحتلة
أُعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في القدس المحتلة، والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال.. المزيد هنا
تفاصيل الدفعة 78 - مايو.. 3.4 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن
كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 78 – شهر مايو، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الخميس.. المزيد هنا
"التعليم": استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور
أعلنت وزارة التعليم، عن البدء في استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور"، من اليوم الخميس، وحتى إغلاق النظام بنهاية يوم السبت القادم، لدراسة الحالات التي تستدعي ظروفها "العدول".. المزيد هنا
جريمة قاسية.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في عسير أنهى حياة آخر بهذه الطريقة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه.. المزيد هنا
تحذير من "الأرصاد": أمطار ورياح متربة على مكة والرياض و8 مناطق لـ11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
"تقييم" تبدأ بتصحيح أوضاع القائمين بتقدير أضرار المركبات في عددٍ من المناطق والمحافظات
أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" عن البدء بتصحيح أوضاع القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات في عددٍ من المناطق والمحافظات في المملكة.. المزيد هنا
إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن المستحقين الذين لم يتقدموا بالتسجيل على منصات التوظيف، بموجب القواعد التنظيمية.. المزيد هنا
وزير النقل: تجربة "التاكسي الطائر" في موسم حج هذا العام
أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن تجربة "التاكسي الطائر" والدرونز في موسم حج هذا العام.. المزيد هنا
1.2 مليون مقعد.. "مجموعة السعودية" تعلن خطة موسم حج 1445
كشفت مجموعة "السعودية" عن الخطة التشغيلية لموسم حج 1445هـ.. المزيد هنا
انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.7% خلال مارس 2024
انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر مارس 2024 بنسبة 8.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق مارس 2023م، متأثرًا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر.. المزيد هنا
"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن مارس وإبريل
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي مارس وإبريل الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر مايو الجاري كحدٍ أقصى.. المزيد هنا