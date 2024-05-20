الشمس تتعامد منتصف نهار اليوم على الباحة وينعدم الظل.. و"المسند" يكشف السبب

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، سبب تعامد الشمس منتصف نهار اليوم، على منطقة الباحة.





سبب تعامد الشمس على الباحة وينعدم الظل



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن اليوم وعند منتصف النهار تتعامد الشمس على الباحة، وينعدم الظل، علمًا أن هذا التعامد هو الأول في هذا العام 2024، ومن ثم تواصل الشمس زحفها الظاهري ناحية الشمال حتى تتعامد على مدار السرطان "يمر ما بين مكة والمدينة" في 21 من يونيو عندها يبدأ فصل الصيف.وأضاف أن الشمس تعود مرة أخرى لتتعامد على الباحة للمرة الثانية خلال هذا العام 2024 في 23 من يوليو تقريبًا.وبين أنه بعد ذلك تواصل الشمس، زحفها ناحية الجنوب لتتعامد على خط الاستواء في 23 من سبتمبر، ثم تصل إلى أقصى نقطة لها جنوبًا حيث تتعامد على مدار الجدي في 21 من ديسمبر عندها يبدأ فصل الشتاء، وهكذا دواليك.