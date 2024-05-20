الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الشمس تتعامد منتصف نهار اليوم على الباحة وينعدم الظل.. و"المسند" يكشف السبب

الشمس
الشمس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، سبب تعامد الشمس منتصف نهار اليوم، على منطقة الباحة.

سبب تعامد الشمس على الباحة وينعدم الظلاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن اليوم وعند منتصف النهار تتعامد الشمس على الباحة، وينعدم الظل، علمًا أن هذا التعامد هو الأول في هذا العام 2024، ومن ثم تواصل الشمس زحفها الظاهري ناحية الشمال حتى تتعامد على مدار السرطان "يمر ما بين مكة والمدينة" في 21 من يونيو عندها يبدأ فصل الصيف.


وأضاف أن الشمس تعود مرة أخرى لتتعامد على الباحة للمرة الثانية خلال هذا العام 2024 في 23 من يوليو تقريبًا.
وبين أنه بعد ذلك تواصل الشمس، زحفها ناحية الجنوب لتتعامد على خط الاستواء في 23 من سبتمبر، ثم تصل إلى أقصى نقطة لها جنوبًا حيث تتعامد على مدار الجدي في 21 من ديسمبر عندها يبدأ فصل الشتاء، وهكذا دواليك.

اقرأ أيضا

عاجل.. محام: استغلال المدارس الأهلية لهذا الأمر مخالفة تستدعي تدخل التعليم

عاجل.. "الأرصاد": أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على مكة والرياض و5 مناطق

عاجل.. خنق زوجته حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بمكة المكرمة

الإثنين 12 ذو القعدة.. 15 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في المدينة المنورة

قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هطول امطار وضباب 8:00 م السبت، 18 مايو 2024

عاجل.. لمدة 5 أيام.. توقعات بأمطار غزيرة على 9 محافظات بالباحة

أمطار غزيرة 10:43 ص الثلاثاء، 14 مايو 2024

طقس وسط الأسبوع.. تحذير من أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البَرَد

5ف3443 1:03 م الإثنين، 13 مايو 2024

مساء اليوم.. تحذير من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على هذه المناطق

غ56غ45غ6 11:32 ص الإثنين، 29 أبريل 2024

الأرض تكتسي بالبياض.. شاهد السيول والبرد يغطي شمال العقيق بالباحة