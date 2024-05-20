إعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في هذه الإدارات

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اعتمدت الإدارات العامة للتعليم في العديد من مناطق ومحافظات المملكة، نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445 هـ.

ومن المقرر أن تستمر مدة الاعتراض على النتائج ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها.





نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات



خطوات الاستعلام عبر نظام نور



خطوات تقديم الاعتراض عبر نظام نور



وفيما يلي إدارات التعليم التي أعلنت نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات؛ حتى الآن:- مكة المكرمة.- جازان.- الأحساء.- صبيا.- الجوف.- القنفذة.- عفيف.- الزلفي.- شرورة.- المخواة.- الغاط.- وادي الدواسر.- الأفلاج.- الباحة.- الطائف.- القويعية.- المدينة المنورة.- شقراء.- القريات.- الحدود الشمالية.- الرياض.- الشرقية.- ينبع.- تبوك.- نجران.- المهد.- الدوادمي.- المجمعة.يمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتائجهم عبر نظام "نور" الإلكتروني، كالآتي:1- تسجيل الدخول إلى بوابة نظام نور الإلكتروني.2- من القائمة الرئيسة، اختيار "خدمات شؤون المعلمين".3- تحديد الخيار "الاستعلام عن حركة النقل الداخلي".4- إدخال رقم المعلم أو المعلمة الذي تبحث عنه.5- سيظهر لك نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلم أو المعلمة المدخل.6- ضرورة التأكد من صحة رقم المعلم أو المعلمة المدخل قبل الضغط على "بحث".- تسجيل الدخول إلى نظام نور.- الانتقال إلى صفحة نتائج النقل وتحديد النتيجة المرغوب في الاعتراض عليها.- الضغط على زر "طلب اعتراض" واتباع التعليمات المُقدمة على الشاشة.- إرفاق المسببات المناسبة للاعتراض مع أدلة تدعم موقفك، مثل شهادات أو مستندات رسمية.- سيتم معالجة الطلب من قبل فريق مختص لمراجعة البيانات المقدمة.