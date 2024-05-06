عاجل.. أخبار السعودية.. تبكير اختبارات نهاية العام بهذه المدارس وتوضيح حول مبالغ حساب المواطن

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





بالأسماء.. فرض عقوبات مالية ضخمة على عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المياه



مخلة بالشرف.. القبض على مقيم بهذه التهمة في المدينة



وزير العدل: المملكة تمر بمرحلة تطور تشريعي كبير



أمطار وسيول وصواعق لـ11 مساءً على الرياض والمدينة و7 مناطق



تقديم اختبارات نهاية العام بمدارس مكة.. تعرف على الموعد



توضيح من حساب المواطن قبل 3 أيام من الصرف حول مبالغ دفعة مايو



بالصور.. أمير الرياض يدشن 30 مشروعًا تنمويًا للطرق بأكثر من 2.8 مليار ريال



في 15 دقيقة.. إنقاذ حياة معتمر ستيني تعرض لجلطة دماغية حادة بالمدينة



عبر جدارات.. الإعلان عن وظائف أمانة الطائف بالمرتبة الخامسة حتى الثامنة



هل النهي عن التبول واقفًا هو نهي تحريم؟ "الخثلان" يُجيب

