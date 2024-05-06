عاجل.. أخبار السعودية.. تبكير اختبارات نهاية العام بهذه المدارس وتوضيح حول مبالغ حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بالأسماء.. فرض عقوبات مالية ضخمة على عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المياه
وقعت الهيئة العامة للمنافسة، عقوبات بحق عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المياه لاتفاقها على عدم المنافسة في الأسعار وتقاسم العملاء.. المزيد هنا
مخلة بالشرف.. القبض على مقيم بهذه التهمة في المدينة
قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على المقيم من الجنسية الباكستانية سياكيل أحمد إقبال، لتحرشه بامرأة.. المزيد هنا
وزير العدل: المملكة تمر بمرحلة تطور تشريعي كبير
افتتح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، الذي يستمر حتى يوم غد.. المزيد هنا
أمطار وسيول وصواعق لـ11 مساءً على الرياض والمدينة و7 مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
تقديم اختبارات نهاية العام بمدارس مكة.. تعرف على الموعد
وافقت وزارة التعليم على تقديم بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ لمدارس مكة المكرمة.. المزيد هنا
توضيح من حساب المواطن قبل 3 أيام من الصرف حول مبالغ دفعة مايو
أعلن حساب المواطن، أن مبالغ الدفعة 78 لشهر مايو سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الخميس 9 من مايو 2024.. المزيد هنا
بالصور.. أمير الرياض يدشن 30 مشروعًا تنمويًا للطرق بأكثر من 2.8 مليار ريال
دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، 30 مشروعًا تنمويًا للطرق بالمنطقة بطول 1020 كم، وبتكلفة إجمالية 2.8 مليار ريال.. المزيد هنا
في 15 دقيقة.. إنقاذ حياة معتمر ستيني تعرض لجلطة دماغية حادة بالمدينة
تمكنت الفرق الطبية بمستشفى الرحم ومدينة الملك سلمان الطبية، من إنقاذ حياة معتمر ستيني تعرض لجلطة دماغية حادة بالمدينة المنورة.. المزيد هنا
عبر جدارات.. الإعلان عن وظائف أمانة الطائف بالمرتبة الخامسة حتى الثامنة
أعلنت أمانة محافظة الطائف، عن رغبتها بشغل وظائفها الشاغرة على سلم الموظفين العام عن طريق التعاقد.. المزيد هنا
هل النهي عن التبول واقفًا هو نهي تحريم؟ "الخثلان" يُجيب
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم النهي عن التبول واقفًا.. المزيد هنا