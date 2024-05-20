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بالفيديو.. مشهد مهيب لصاعقة رعدية في بللسمر منطقة عسير

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صاعقة بللسمر في عسير
أ أ
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والصواعق الرعدية والأمطار الغزيرة المتساقطة على مناطق جنوب المملكة، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمشهد مهيب لصاعقة رعدية في بللسمر بمنطقة عسير.اضافة اعلان

صاعقة رعدية في بللسمر منطقة عسير

وأظهر مقطع فيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت بللسمر لصاعقة رعدية قوية بشكل مهيب، في ظل تساقط الأمطار وتكون البرديات مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.

نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

 كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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