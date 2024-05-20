بالفيديو.. مشهد مهيب لصاعقة رعدية في بللسمر منطقة عسير

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والصواعق الرعدية والأمطار الغزيرة المتساقطة على مناطق جنوب المملكة، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمشهد مهيب لصاعقة رعدية في بللسمر بمنطقة عسير.





صاعقة رعدية في بللسمر منطقة عسير



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت بللسمر لصاعقة رعدية قوية بشكل مهيب، في ظل تساقط الأمطار وتكون البرديات مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.