بالفيديو.. مشهد مهيب لصاعقة رعدية في بللسمر منطقة عسير

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والصواعق الرعدية والأمطار الغزيرة المتساقطة على مناطق جنوب
المملكة، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمشهد مهيب لصاعقة رعدية في بللسمر بمنطقة
عسير.
صاعقة
رعدية في بللسمر منطقة عسيروأظهر
مقطع فيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت بللسمر لصاعقة رعدية
قوية بشكل مهيب، في ظل تساقط الأمطار وتكون البرديات مع نشاط للرياح السطحية
المثيرة للأتربة والغبار.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.
#السعودية— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) May 19, 2024
مشهد مهيب لصاعقة رعدية في بللسمر منطقة #عسير🌩️ pic.twitter.com/6FpOfrH7Mo