أخبار السعودية.. القبول الاستثنائي بالجامعات وجريمة أغرب من الخيال

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن بدورتها الـ44 في صفر



أغرب من الخيال.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان ارتكب جريمة بشعة في الرياض



جريمة مخلة بالشرف.. القبض على مقيم ارتكب هذا الأمر في عسير (فيديو)



هل هناك علاقة لـ منخفض المطير ببرامج الاستمطار الصناعي؟ "الأرصاد" يوضح



بشرى سارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشأن القبول الاستثنائي بالجامعات



أكثر من مليوني عقد استقدام للعمالة المنزلية عبر منصة مساند خلال 2023



أكثر من 11 مليون عامل في القطاع الخاص بالمملكة



تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، تنطلق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مكة المكرمة في شهر صفر القادم لعام 1446هـ.. المزيد هنا أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:. المزيد هنا قبضت شرطة منطقة عسير على المقيم من الجنسية اليمنية داود علي حسن علي، لتحرشه بامرأة.. المزيد هنا كشف متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، عن علاقة الأمطار الغزيرة الأخيرة على دول الخليج العربية ببرامج الاستمطار الصناعي.. المزيد هنا تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القبول الاستثنائي في الجامعات لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنجازات مميزة في قطاع الاستقدام عبر منصة مساند حتى عام 2023.. المزيد هنا

كشف المرصد الوطني للعمل (NLO)، أعداد العاملين في القطاع الخاص بالمملكة حتى نهاية شهر مارس 2024.. المزيد هنا





"سكني" يرد.. هل يتم إعطاء دفعات للمتعثرين في البناء الذاتي؟



سارع بالتقديم.. آخر موعد لتسجيل الصف الأول الابتدائي 1446



خطوة بخطوة.. كيف تجتاز مقابلات الوظائف التعليمية بنجاح؟

