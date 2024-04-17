أخبار السعودية.. القبول الاستثنائي بالجامعات وجريمة أغرب من الخيال

أ أ
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن بدورتها الـ44 في صفر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، تنطلق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مكة المكرمة في شهر صفر القادم لعام 1446هـ.. المزيد هنا
أغرب من الخيال.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان ارتكب جريمة بشعة في الرياضأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:. المزيد هنا
جريمة مخلة بالشرف.. القبض على مقيم ارتكب هذا الأمر في عسير (فيديو)قبضت شرطة منطقة عسير على المقيم من الجنسية اليمنية داود علي حسن علي، لتحرشه بامرأة.. المزيد هنا
هل هناك علاقة لـ منخفض المطير ببرامج الاستمطار الصناعي؟ "الأرصاد" يوضح
كشف متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، عن علاقة الأمطار الغزيرة الأخيرة على دول الخليج العربية ببرامج الاستمطار الصناعي.. المزيد هنا
بشرى سارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشأن القبول الاستثنائي بالجامعاتتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القبول الاستثنائي في الجامعات لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
أكثر من مليوني عقد استقدام للعمالة المنزلية عبر منصة مساند خلال 2023حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنجازات مميزة في قطاع الاستقدام عبر منصة مساند حتى عام 2023.. المزيد هنا
أكثر من 11 مليون عامل في القطاع الخاص بالمملكة
كشف المرصد الوطني للعمل (NLO)، أعداد العاملين في القطاع الخاص بالمملكة حتى نهاية شهر مارس 2024.. المزيد هنا
"سكني" يرد.. هل يتم إعطاء دفعات للمتعثرين في البناء الذاتي؟
البناء الذاتي هو أحد منتجات منصة سكني، يهدف إلي تمكين المواطنين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المنزل المناسب خلال مدة قصيرة.. المزيد هنا
سارع بالتقديم.. آخر موعد لتسجيل الصف الأول الابتدائي 1446
تتواصل عملية التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ بالمدارس الحكومية، والتي تستمر حتى 1/5/2024م / 22/10/1445هـ.. المزيد هنا
هل التسجيل في حافز يُوقف نزول حساب المواطن؟.. رد من البرنامج
يعد برنامج حافز من أهم المبادرات التي تقدم لدعم فئات واسعة من المواطنين داخل المملكة، ويتركز دوره بشكل خاص على تقديم الدعم المالي والنفسي للعاطلين عن العمل.. المزيد هنا
خطوة بخطوة.. كيف تجتاز مقابلات الوظائف التعليمية بنجاح؟
تبدأ إدارات التعليم، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية للمرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، وذلك في مقرات الإدارات التي تم ترشيحهم عليها.. المزيد هنا