انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.7% خلال مارس 2024

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انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر مارس 2024 بنسبة 8.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق مارس 2023م، متأثرًا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر.

ونظرًا للأهمية النسبية لنشاط التعدين واستغلال المحاجر والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي يليه نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35% و 2.8% على التوالي.

بالإضافة إلى نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69% كما انخفض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 0.2.% مقارنة بشهر فبراير السابق.





الرقم القياسي الفرعي للتعدين واستغلال المحاجر



الرقم القياسي الفرعي للصناعة التحويلية



الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والمياه



وانخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مارس 2024 م بنسبة 14.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 مليون برميل يوميًا خلال شهر مارس من العام الحالي.ومقارنة بشهر مارس من العام السابق انخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.4% بتأثير من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية حيث انخفض كل منهما بنسبة 2.1% و 5.2% على التوالي.فيما سجل نشاط صنع الورق ومنتجات الورق ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8.2% وارتفع نشاط صنع المشروبات بنسبة 6.5%.أما على صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، فقد ارتفع بنسبة 0.2% مدعومًا بارتفاع نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ونشاط ُصنع الورق ومنتجات الورق.إذ ارتفع كل منهما بنسبة 1.2%، فيما انخفض نشاط المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع الفلزات القاعدية بنسبة 2.6% و0.6% على التوالي.سجل كٌّل من الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعات سنوية بنسبة 7.4% و5.5% على التوالي.ولكن نظرًا لتدني وزن هذه الأنشطة لم يكن لها تأثير كبير في اتجاهات المؤشر العام.وعند النظر إلى الاتجاه الشهري لكٍّل منهما يلاحظ انخفاض المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة ،3.0% وارتفاع المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 2.1%.