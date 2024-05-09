الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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"التعليم": استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور

وزارة التعليم - صورة رسمية
وزارة التعليم
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أعلنت وزارة التعليم، عن البدء في استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور"، من اليوم الخميس، وحتى إغلاق النظام بنهاية يوم السبت القادم، لدراسة الحالات التي تستدعي ظروفها "العدول".اضافة اعلان


التقديم على النقل الداخلي للمعلمين

واستمر التقديم على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج "نور"، خلال الفترة ما بين 12/10/1445هـ إلى 16/10/1445هـ. 
ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الحركة من 1445/11/8هـ، على أن تكون مدة الاعتراض ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها.

المفاضلة في عملية النقل 

وستكون أولوية النقل على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل في نظام نور.
وتبدأ المفاضلة بتاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحًا منه أيام الغياب بدون عذر، ويُرصَد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هـ إلى 9/ 10/ 1445هـ.
وعند التساوي في المفاضلة تكون المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان المعتمدة وهي: الغياب، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق.

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