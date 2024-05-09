"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن مارس وإبريل

أ أ

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي مارس وإبريل الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر مايو الجاري كحدٍ أقصى.





تقديم الإقرارات عن ضريبة السلع الانتقائية

