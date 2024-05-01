أخبار السعودية.. تحذير للمواطنين المتواجدين في دبي وقبول استثنائي بالجامعات لهؤلاء الطلاب

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن البيان الشرعي الصادر حول "عدم جواز الحج بدون تصريح"



جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان تخلص من مواطن بطريقة بشعة بالجوف



شرطة الرياض تقبض على شخص ارتكب فعلاً مشينًا ضد قاصرات وقام بأعمال منافية للآداب



تحذير من قنصلية المملكة في دبي للمواطنين



مع نهاية دوام اليوم.. بدء آخر إجازة مطولة في العام الدراسي



هيئة النقل: إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب



غدًا.. آخر موعد لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في المدارس الحكومية



بشرى للموقوف خدماتهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم



بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي: قبول استثنائي بالجامعات وخدمات تعليمية بالمجان



"النقل" تحدد شروط منح التصاريح على الطرق التابعة لها

