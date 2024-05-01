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أخبار السعودية.. تحذير للمواطنين المتواجدين في دبي وقبول استثنائي بالجامعات لهؤلاء الطلاب

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن البيان الشرعي الصادر حول "عدم جواز الحج بدون تصريح"

 أعربتْ رابطةُ العالم الإسلامي عن تثمينها الكبير للبيان الشرعي الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الذي أكدَت من خلاله بالأدلةِ الشرعيةِ عدمَ جواز الذهاب للحج دون تصريح، وإثْم فاعلِه.. المزيد هنا

جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان تخلص من مواطن بطريقة بشعة بالجوف

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:. المزيد هنا

شرطة الرياض تقبض على شخص ارتكب فعلاً مشينًا ضد قاصرات وقام بأعمال منافية للآداب

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض اليوم، أنها تمكنت من القبض على شخص لانتحاله صفة غير صحيحة.. المزيد هنا

تحذير من قنصلية المملكة في دبي للمواطنين

حثت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة على توخي الحذر، في ظل الحالة المطرية المرتقبة يومي الخميس والجمعة.. المزيد هنا

مع نهاية دوام اليوم.. بدء آخر إجازة مطولة في العام الدراسي

مع نهاية دوام اليوم الأربعاء، يتمتع الطلاب والطالبات والكادر التعليمي بإجازة نهاية أسبوع مطولة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.. المزيد هنا

هيئة النقل: إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب؛ لعدم الالتزام بالأنظمة واشتراطات الربط التقني مع الهيئة.. المزيد هنا

غدًا.. آخر موعد لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التعليم، استمرار تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي في التعليم العام، وفي مرحلة رياض الأطفال حتى يوم غد الخميس.. المزيد هنا

بشرى للموقوف خدماتهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم

أتاح "حساب المواطن"، المستحق الموقوف خدماته، الاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج وفق شروط.. المزيد هنا

بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي: قبول استثنائي بالجامعات وخدمات تعليمية بالمجان

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القبول الاستثنائي بالجامعات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم.. المزيد هنا

"النقل" تحدد شروط منح التصاريح على الطرق التابعة لها

طرحت الهيئة العامة للنقل، مسودة لائحة تصاريح الطرق، عبر منصة "استطلاع"، والتي تهدف إلى توضيح المتطلبات والإجراءات المتبعة للحصول على التصاريح اللازمة للقيام بأي أعمال على الطرق التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للطرق.. المزيد هنا

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