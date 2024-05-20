درجات الحرارة.. العظمى 44 بمزدلفة والصغرى 13 في السودة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في مزدلفة، وأقلها 13 درجة في السودة بمنطقة عسير جنوب المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 43 درجة في مكة ومنى وعرفات، و41 في المدينة المنورة والصمان، و40 في العلا والأحساء وحفر الباطن ووادي الدواسر والدمام، و38 درجة في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 13، وطريف 16، وأبها 18 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.