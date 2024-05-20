"تعليم الحدود الشمالية" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

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أقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام 1446هـ.

وأوضحت الإدارة، أمس الأحد، أن العدد الإجمالي للمتقدمين في الحركة هذا العام بلغ 780 معلماً.

فيما بلغت نسبة من شملتهم الحركة 55.10% والبالغ عددهم 442 معلماً.

بينما بلغ عدد المتقدمات 687 معلمة، وشملت الحركة 58.45%، والبالغ عددهن 401 معلمة .

وبينت أنه يمكن للمعلمين والمعلمات المشمولين في الحركة الدخول على حساباتهم في "نور" والاستعلام عن نتيجة الحركة، علماً بأن فترة الاعتراض على الحركة آلياً خلال ثلاثة أيام من صدور الحركة.



