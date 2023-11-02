الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أخبار السعودية.. خطبة الجمعة عن إغاثة فلسطين وإيداع حساب المواطن في هذا الموعد

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تحث على الإسهام بالحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني
حثت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين في المملكة بالمسارعة في الإسهام بالحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الشؤون الاسلامية: تخصيص خطبة الجمعة غدًا عن إغاثة فلسطين
خصصت وزارة الشؤون الإسلامية، خطبة الجمعة غدًا لحث المصلين بالمشاركة في الحملة السعودية لإغاثة فلسطين.

إعلان أهلية حساب المواطن وتحديد موعد صرف دفعة نوفمبر
أعلن حساب المواطن، نتائج الأهلية للدورة 72 (شهر نوفمبر 2023).

تنبيه من "الضمان الاجتماعي" بشأن التسجيل في منصة الدعم
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين بشأن التسجيل في منصة الدعم بالضمان الاجتماعي.

التأمينات تحدد شرط صرف منحة الزواج ومقدارها
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن آلية صرف منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج.

23 مليار ريال حجم سوق الإيجار في المنطقة الشرقية
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن سوق الإيجار في المنطقة الشرقية يقدر بنحو 23 مليار ريال، منها 82% سكني، و18% تجاري.

باقي أقل من شهرين.. بادر بالاستفادة من مبادرة"الزكاة" للاعفاء من الغرامات
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2023م.

محامون: السماح للشركات الأجنبية بمزاولة المهنة ينعكس عليها بالجودة
أكد محامون على أهمية تعديل المادة (٥١) من نظام المحاماة، والتي سمحت لشركات المحاماة الأجنبية بتقديم الاستشارات القانونية، وعلى دور ذلك في تطوير نماذج الأعمال العالمية وفقًا لاحتياج السوق المحلية.

بالفيديو.. مياه الأمطار والسيول تغرق السيارات في شوارع الدمام
استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار، وجرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على الدمام بالشرقية وعدد من مناطق المملكة.

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، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على منطقة الرياض وعدد من مناطق المملكة.

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