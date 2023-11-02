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الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تحث على الإسهام بالحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

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الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
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حثت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين في المملكة بالمسارعة في الإسهام بالحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.اضافة اعلان

حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

وطالبت بالإسهام في الحملة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وذلك عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

حاجة ملحة يمر بها الشعب الفلسطيني

 وقالت: إن الإسهام في هذه الحملة مما يتأكد امتثالا لما أوصانا به الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإسعاف المنكوبين والمحتاجين من المسلمين ثم امتثالاً لدعوة ولاة الأمر أيدهم الله و نظراً للحاجة الملحة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة .

وقال الله تعالى: "من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة والله يقبض ويبسُط وإليه ترجعون"، وقال عليه الصلاة والسلام: "كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفصل بين الناس".

وقال صلى الله عليه وسلم:" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمُه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة، فرَّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة .

سائلة الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وكل من أسهم في هذه الحملة خير الجزاء.

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