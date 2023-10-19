أخبار السعودية.. 20 ألف وحدة سكنية وخصم القيمة المضافة لهذه الفئة

تقدم
صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم
الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره السويسري
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس.
"سكني": إتاحة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية
أتاح برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، الحجز لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.
بشرى من الزكاة والجمارك حول خصم ضريبة القيمة المضافة
أكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها.
بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات.. الاثنين القادم
أعلنت وزارة التعليم أن الاثنين القادم، يبدأ تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات.
قرار بشأن حصر نظر دعاوى التستر التجاري بمحكمتي الجزائية والاستئناف
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بحصر نظر دعاوى التستر التجاري بالمحكمة الجزائية بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض، وتخصيص دائرة أو أكثر لنظر هذه الدعاوى.
تنبيه لـ"الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.
خطوات الاستعلام عن حجز طيران ناس برقم الحجز
تشغل شركة الطيران الاقتصادي "ناس"، أكثر من 1500 رحلة طيران أسبوعيًا إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا.
للحاصلين على المكافأة الطلابية ودعم حافز.. تنبيه من حساب المواطن
ألزم حساب المواطن، الحاصلين على المكافأة الطلابية ودعم حافز. بالكشف عن ذلك ضمن بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم.
المرور يوجه 6 محاذير لقائدي الدرجات الآلية
أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه لسلامتك وسلامة من حولك، هناك عدد من التعليمات التي يجب على قائدي الدراجات الآلية الالتزام بها: