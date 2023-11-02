الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

محامون: السماح للشركات الأجنبية بمزاولة المهنة ينعكس عليها بالجودة

محامي
المحامي محمد المسملي
أ أ

أكد محامون على أهمية تعديل المادة (٥١) من نظام المحاماة، والتي سمحت لشركات المحاماة الأجنبية بتقديم الاستشارات القانونية، وعلى دور ذلك في تطوير نماذج الأعمال العالمية وفقًا لاحتياج السوق المحلية.اضافة اعلان


خلق تنافسية تنعكس بالجودة

وقال خالد الحجاج: إن التعديل سيخدم سوق المحاماة بعمومه ويخلق تنافسية محمودة تنعكس بالجودة على الخدمة المقدمة للعميل أياً كان.
وأضاف، وفقًا لـ"عكاظ" أن العميل حتى في بحثه عن محامٍ لقضيته المحلية سيجد شركات عالمية محترفة ومتخصصة في تقديم الاستشارات القانونية، وسيكون لذلك أثره الإيجابي على العملية القضائية بُرمتها.


بيئة قانونية واضحة

وأكد الحجاج أنه مع صدور الأنظمة الموضوعية والإجرائية الأخيرة، صرنا أمام بيئة قانونية واضحة ومرتبة وبمواد صريحة وغير ملتبسة، يستطيع الأجنبي أن يتعامل معها.
وتابع الحجاج مع تسابق دول العالم للاستثمار في المملكة، ومع دخول الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار، فإن تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية التي يعرفونها، يعطي انطباعاً جيداً للمستثمر.


تطوير الممارسة المحلية

وأكد خالد اليوسف أن السماح لشركات المحاماة الأجنبية بدخول السوق المحلية، رغم ما يحمله من تحدياتٍ للممارس المحلي إلا أنه يحمل العديد من الفوائد التي يعول عليها لتطوير الممارسة المحلية.
وبين اليوسف أن السماح للشركات الأجنبية بممارسة أعمالها محليّاً سيسهم في نقل الخبرات المتنوعة، وخصوصاً في التطبيقات المعقدة والدقيقة للممارسات القانونية.


نماذج الأعمال العالمية

وذلك عبر إلزامها باستقطاب الكادر الوطني وتطويره وسط بيئاتٍ متنوعة ليشكل نواةً محلية قادرة على تطوير نماذج الأعمال العالمية؛ وفقاً لاحتياج السوق المحلية والعالمية.
وأكد محمد مسملي، أن لهذا القرار أبعاداً مميزة جاءت متضمنة بالرغبة في الانتقال من ابتعاث القانونيين إلى جلب الخبرة إلى أرض المملكة.


التطور التشريعي في المملكة

بهدف الإسهام في تطوير شباب وبنات المملكة ليكونوا قادة العالم القانوني، وليخدموا التطور التشريعي في المملكة، إذ تعودنا من القيادة رفعةً في الطموح، وسعياً حثيثاً لخدمة الوطن.
وقال: أتمنى صدور لوائح مرتبطة باندماج واستحواذ الشركات الأجنبية في حال رغبتها حتى لا يصبح هناك تعارض مصالح، وأن يقترن القرار بالسماح لشركات المحاماة بالتدريب لمن أتم عاماً من ترخيصه.

اقرأ أيضا

سوق العقار
1:46 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

23 مليار ريال حجم سوق الإيجار في المنطقة الشرقية

الراتب - ريال 0 عملة
12:57 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

التأمينات تحدد شرط صرف منحة الزواج ومقدارها

الخطوط السعودية
10:46 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

احجز موعدك الآن.. وظائف في الخطوط السعودية عبر مقابلة شخصية وتقديم مباشر

ec_56_1
10:13 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

بادر بالتقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية للعمل في الرياض

اقرأ أيضا

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتقديم شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص المكافآت الممنوحة للعسكريين

انتهز الفرصة... تعرف على كل تفاصيل برنامج ديوان المظالم التدريبي

ينتهي اليوم.. لا يفوتك التسجيل على الوظائف العسكرية بـ "الجوازات"

عاجل.. 6 خطوات للاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

كلمات البحث

اقرأ أيضا

مساند
2:16 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

شكاوى من صعوبة إتمام عمليات التأمين وتأشيرة الاستقدام؟ مساند يعلق

حساب مواطن
2:00 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن على 3 تساؤلات وتأثيرها على استحقاق الدعم

معهد الصناعات الغذائية
1:12 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. رواتب مجزية تصل 6500 ريال لفرص تدريب وتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
11:00 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. 5 شروط لضم الخدمات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية والعكس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
2:03 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من "الضمان الاجتماعي" بشأن التسجيل في منصة الدعم

أخبار السعودية
1:16 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. حملة تبرعات شعبية لإغاثة فلسطين والشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية

download
1:10 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تحث على الإسهام بالحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

الراتب - ريال 0 عملة
12:57 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

التأمينات تحدد شرط صرف منحة الزواج ومقدارها

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني
12:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد توجيه خادم الحرمين وولي العهد.. كيفية التبرع لإغاثة الفلسطينيين عبر منصة ساهم

العلم السعودي
11:36 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. المملكة تتبرع بـ 50 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين (فيديو)