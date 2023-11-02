الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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أخبار السعودية.. حملة تبرعات شعبية لإغاثة فلسطين والشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الفلسطينيين في غزة
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المملكة تتبرع بـ 50 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين (فيديو)
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

بعد توجيه خادم الحرمين وولي العهد.. كيفية التبرع لإغاثة الفلسطينيين عبر منصة ساهم
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

خبراء يكشفون عن فوائد قرار الاعتماد على التاريخ الميلادي في التعاملات
أكد عدد من الخبراء على أهمية قرار التحول إلى التاريخ الميلادي في جميع التعاملات الرسمية، مشيرين إلى 5 فوائد على الأقل لهذا القرار أبرزها الحد من النزاعات التي تحدث بين المستثمرين.

بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على الشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية
أجريت العديد من التعديلات على إجراءات القبول في الكليات العسكرية بعد موافقة مجلس الوزراء.

منج وزارة النقل صلاحية الضبط وإيقاع الجزاءات
تمت الموافقة على منح وزارة النقل صلاحية ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المتصلة بها، وتحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل المقررة نظامًا والتي تضبطها الوزارة.

أكبر مداهمة بجدة ومفاجأة عن ضبطية داخل مصنع كبير
أعلنت أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن ضبط أحد أكبر المصانع جنوب محافظة جدة يعمل بالخفاء داخل مصنع حديد في تصنيع التبغ غير النظامي، باستخدام مكونات منتهية الصلاحية ومنتجات غير مرخصة.


إنذار أحمر من "الأرصاد".. أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية.

أمطار وسيول وشلالات.. شاهد ماذا يحدث بالرياض والمدينة والشرقية؟
استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار وجرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على الرياض والمدينة والشرقية.

شاهد.. ماذا فعلت تجمعات السيول بطريق الخبيب في بريدة؟
استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار، وجرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على منطقة القصيم.

تجري أنهارًا.. شاهد جريان السيول مع أمطار غزيرة بالقصيم
استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار، وجرت السيول المتدفقة، وملأت الأودية والشعاب وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على منطقة القصيم.

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