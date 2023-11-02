تنبيه عاجل من "الضمان الاجتماعي" بشأن التسجيل في منصة الدعم

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أصدرت
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين بشأن
التسجيل في منصة الدعم بالضمان الاجتماعي.
يجب
تحري الدقة في تسجيل بيانات المستفيدوأوضح
حساب الضمان الاجتماعي والتمكين بمنصة "إكس"، أنه يجب تحري الدقة في تسجيل
بيانات المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).
طريقة التحقق من صحة بيانات المستفيدين
وبينت الوزارة أنها تعمل
على التحقق من صحة بيانات المستفيدين المسجلة في منصة الدعم والحماية
الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، ومن ذلك:
1 – مطابقة عقد الإيجار مع بيانات الجهات الحكومية الأخرى.
2 – التحقق من عدم تكرار البيانات في أكثر من طلب، مثل تكرار العنوان الوطني أو عقد الإيجار.
نظام الضمان الاجتماعي
وأشارت إلى أن المادة
الخامسة من نظام الضمان الاجتماعي نصت على:
" تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حال الأسر والمستقلين ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها".