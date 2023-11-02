بالفيديو.. مياه الأمطار والسيول تغرق السيارات في شوارع الدمام

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استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار، وجرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على الدمام بالشرقية وعدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغرقت مياه الأمطار والسيول السيارات في شوارع محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية.





أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



رياح نشطة وأمطار رعدية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





غرق السيارات في

أحد الأنفاق بـ

"الله يعوض عليهم"

الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

2 نوفمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/MI8KBDDJxZ 📸 شاهدغرق السيارات فيأحد الأنفاق بـ #الدمام "الله يعوض عليهم"الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ2 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ November 2, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.