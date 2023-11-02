الشؤون الاسلامية: تخصيص خطبة الجمعة غدًا عن إغاثة فلسطين

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خصصت وزارة الشؤون الإسلامية، خطبة الجمعة غدًا لحث المصلين بالمشاركة في الحملة السعودية لإغاثة فلسطين.

وقال وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، إن دعم القضية الفلسطينية مستمر لتحقيق النصر العادل لهم. اضافة اعلان

وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن الدعم المستمر القضية لأبناء فلسطين الشقيقة مستمر الذين يعيشوا امتحانًا كبيرًا في قطاع غزة، داعيًا الله تعالى أن يغفر لشهدائها، وأن يشد من أزر المرابطين في أرضها وأن يعينهم ويسددهم ويوفقهم إلى ما يحقق النصر العادل لهم بإذن الله تعالى.





الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين



توجيه مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة " #ساهم " لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ، يأتي تأكيداً للدور… November 2, 2023

ووجّه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله – في وقت سابق اليوم الخميس، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.واعتبر الوزير في تعليق عبر منصة "إكس"، أن القرار بإطلاق الحملة "يأتي تأكيدًا للدور التاريخي المشرّف للمملكة بوقوفها ومواصلة مساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث تقف المملكة في صدارة الدول المغيثة بالعالم للأشقاء في فلسطين".وأضاف: "أدعو و أرجو جميع أبناء المملكة والمقيمين على أرضها إلى المسارعة لفعل الخير والمساهمة في إغاثة إخواننا المتضررين في غزة الذين هم في أمسّ الحاجة للعون والمساعدة".