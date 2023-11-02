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23 مليار ريال حجم سوق الإيجار في المنطقة الشرقية

سوق العقار
سوق العقار في الشرقية
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كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن سوق الإيجار في المنطقة الشرقية يقدر بنحو 23 مليار ريال، منها 82% سكني، و18% تجاري.اضافة اعلان
وأضاف بأن عدد عقود الإيجار في المملكة يبلغ نحو 1.2 مليون عقد إيجار.


معرض ريستاتكس الشرقية العقاري

جاء ذلك في كلمة له بمعرض ريستاتكس الشرقية العقاري المقام حاليا في المنطقة الشرقية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وفقا لـ "اليوم".


الوحدات المرخصة في برنامج "وافي"

قال الحماد: إن الوحدات العقارية المرخصة في برنامج «وافي» بالمنطقة الشرقية تقدر بنحو 32.301 ألف وحدة عقارية، تتنوع ما بين مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
فيما يبلغ عدد رخص البيع على الخارطة بالمنطقة 120 رخصة، تتضمن مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة.


أعلى 3 مدن في مجال العقارات في المملكة

وأضاف أن المنطقة الشرقية من أعلى ثلاث مدن على مستوى السعودية، في الوحدات المفروزة، إذ تقدر بـ40 ألف وحدة مفروزة في المنطقة.
وأشار إلى أن عدد الصفقات العقارية في المنطقة الشرقية تقدر بنحو 28 ألف صفقة عقارية، منها 45% صفقات عقارية تجارية، و36% منها صفقات عقارية سكنية.


3785 وسيطا عقاريا في الشرقية

ولفت إلى المنطقة الشرقية لديها نحو 3785 وسيطا عقاريا من الأفراد والمنشآت، ويوجد بها 1200 كيان عقاري معتمد في جميعات الملاك.

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