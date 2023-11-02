23 مليار ريال حجم سوق الإيجار في المنطقة الشرقية

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كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن سوق الإيجار
في المنطقة الشرقية يقدر بنحو 23 مليار ريال، منها 82% سكني، و18% تجاري.
وأضاف بأن عدد عقود الإيجار في المملكة يبلغ نحو 1.2 مليون عقد إيجار.
جاء ذلك في كلمة له بمعرض ريستاتكس الشرقية العقاري المقام حاليا في
المنطقة الشرقية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
أمير المنطقة الشرقية، وفقا لـ "اليوم".
معرض ريستاتكس الشرقية العقاري
قال الحماد: إن الوحدات العقارية المرخصة في برنامج «وافي» بالمنطقة
الشرقية تقدر بنحو 32.301 ألف وحدة عقارية، تتنوع ما بين مشاريع كبيرة وصغيرة
ومتوسطة.
الوحدات المرخصة في برنامج "وافي"
فيما يبلغ عدد رخص البيع على الخارطة بالمنطقة 120 رخصة، تتضمن مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
وأضاف أن المنطقة الشرقية من أعلى ثلاث مدن على مستوى السعودية، في الوحدات
المفروزة، إذ تقدر بـ40 ألف وحدة مفروزة في المنطقة.
أعلى 3 مدن في مجال العقارات في المملكة
وأشار إلى أن عدد الصفقات العقارية في المنطقة الشرقية تقدر بنحو 28 ألف صفقة عقارية، منها 45% صفقات عقارية تجارية، و36% منها صفقات عقارية سكنية.