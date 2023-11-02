23 مليار ريال حجم سوق الإيجار في المنطقة الشرقية

أ أ

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن سوق الإيجار في المنطقة الشرقية يقدر بنحو 23 مليار ريال، منها 82% سكني، و18% تجاري. اضافة اعلان

وأضاف بأن عدد عقود الإيجار في المملكة يبلغ نحو 1.2 مليون عقد إيجار.





معرض ريستاتكس الشرقية العقاري





الوحدات المرخصة في برنامج "وافي"





أعلى 3 مدن في مجال العقارات في المملكة





3785 وسيطا عقاريا في الشرقية



جاء ذلك في كلمة له بمعرض ريستاتكس الشرقية العقاري المقام حاليا في المنطقة الشرقية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وفقا لـ "اليوم".قال الحماد: إن الوحدات العقارية المرخصة في برنامج «وافي» بالمنطقة الشرقية تقدر بنحو 32.301 ألف وحدة عقارية، تتنوع ما بين مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة.فيما يبلغ عدد رخص البيع على الخارطة بالمنطقة 120 رخصة، تتضمن مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة.وأضاف أن المنطقة الشرقية من أعلى ثلاث مدن على مستوى السعودية، في الوحدات المفروزة، إذ تقدر بـ40 ألف وحدة مفروزة في المنطقة.وأشار إلى أن عدد الصفقات العقارية في المنطقة الشرقية تقدر بنحو 28 ألف صفقة عقارية، منها 45% صفقات عقارية تجارية، و36% منها صفقات عقارية سكنية.ولفت إلى المنطقة الشرقية لديها نحو 3785 وسيطا عقاريا من الأفراد والمنشآت، ويوجد بها 1200 كيان عقاري معتمد في جميعات الملاك.