الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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إعلان أهلية حساب المواطن وتحديد موعد صرف دفعة نوفمبر

حساب المواطن
حساب المواطن
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أعلن حساب المواطن، نتائج الأهلية للدورة 72 (شهر نوفمبر 2023).
وأتاح التاكد من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي (من هنا):اضافة اعلان
وأوضح البرنامج في ردوده على المستفيدين، أنه سيتم صرف مبالغ الدعم بتاريخ 9 نوفمبر .


تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات:
- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
- ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

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