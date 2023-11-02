التأمينات تحدد شرط صرف منحة الزواج ومقدارها

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن آلية صرف منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لإحدى المتابعات حول تلقيها ردًا من خدمة العملاء بعدم استحقاق منحة الزواج لفصلها من المعاش لتغير الحالة الاجتماعية إلى متزوجة. اضافة اعلان





تصرف لمرة واحدة



حياك الله

تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة ويتم ايقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهر من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب.

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) November 2, 2023

شرط صرف المنحة



وقالت عبر حساب "العناية بالعملاء" في موقع "تويتر": "تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة".وأضافت: "ويتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهرًا من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب".وتشترط التأمينات أن يكون مورث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.وتقول إن صرف هذه المنحة يكون "لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها".وأوضحت أنه "إذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".