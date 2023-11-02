الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التأمينات تحدد شرط صرف منحة الزواج ومقدارها

الراتب - ريال 0 عملة
المنحة تصرف لمرة واحدة
أ أ

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن آلية صرف منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج.
جاء ذلك ردًا على استفسار لإحدى المتابعات حول تلقيها ردًا من خدمة العملاء بعدم استحقاق منحة الزواج لفصلها من المعاش لتغير الحالة الاجتماعية إلى متزوجة.اضافة اعلان

تصرف لمرة واحدة

وقالت عبر حساب "العناية بالعملاء" في موقع "تويتر": "تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة".
وأضافت: "ويتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهرًا من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب".

شرط صرف المنحة

وتشترط التأمينات أن يكون مورث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.
وتقول إن صرف هذه المنحة يكون "لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها".
وأوضحت أنه "إذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".

اقرأ أيضا

سوق العقار
1:46 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

23 مليار ريال حجم سوق الإيجار في المنطقة الشرقية

محامي
1:07 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

محامون: السماح للشركات الأجنبية بمزاولة المهنة ينعكس عليها بالجودة

الخطوط السعودية
10:46 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

احجز موعدك الآن.. وظائف في الخطوط السعودية عبر مقابلة شخصية وتقديم مباشر

ec_56_1
10:13 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

بادر بالتقديم.. وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية للعمل في الرياض

اقرأ أيضا

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتقديم شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص المكافآت الممنوحة للعسكريين

انتهز الفرصة... تعرف على كل تفاصيل برنامج ديوان المظالم التدريبي

ينتهي اليوم.. لا يفوتك التسجيل على الوظائف العسكرية بـ "الجوازات"

عاجل.. 6 خطوات للاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 12:47 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

كيفية احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية؟

الراتب -- ريال - الموارد 4:07 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

لأصحاب الأعمال.. تعرف على شرط تعديل أجر الموظف عن طريق "مدد"

مداد - راتب - الاجور - ريال 4:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التأمينات الاجتماعية تكشف عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2:49 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

التأمينات تكشف: الإعفاء من غرامات التأخير في تلك الحالة

اقرأ أيضا

مساند
2:16 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

شكاوى من صعوبة إتمام عمليات التأمين وتأشيرة الاستقدام؟ مساند يعلق

حساب مواطن
2:00 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن على 3 تساؤلات وتأثيرها على استحقاق الدعم

معهد الصناعات الغذائية
1:12 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. رواتب مجزية تصل 6500 ريال لفرص تدريب وتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
11:00 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. 5 شروط لضم الخدمات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية والعكس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
2:03 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من "الضمان الاجتماعي" بشأن التسجيل في منصة الدعم

أخبار السعودية
1:16 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. حملة تبرعات شعبية لإغاثة فلسطين والشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية

download
1:10 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تحث على الإسهام بالحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

الراتب - ريال 0 عملة
12:57 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

التأمينات تحدد شرط صرف منحة الزواج ومقدارها

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني
12:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد توجيه خادم الحرمين وولي العهد.. كيفية التبرع لإغاثة الفلسطينيين عبر منصة ساهم

العلم السعودي
11:36 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. المملكة تتبرع بـ 50 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين (فيديو)