أمطار متواصلة.. مشاهد جوية مباشرة للسيول في بحيرة الكسر بالزلفي

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، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على منطقة الرياض وعدد من مناطق المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد جوية مباشرة للسيول في بحيرة الكسر بالزلفي في منطقة الرياض. اضافة اعلان





أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول





السيول في بحيرة الكسر

الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

2 نوفمبر 2023 م

توثيق | محمد الطويل

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. pic.twitter.com/FIkAZIGqN5 🔴 مشاهد جوية مباشرة لـالسيول في بحيرة الكسر #الزلفي الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ2 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ توثيق | محمد الطويل November 2, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.رياح نشطة وأمطار رعديةفي حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.