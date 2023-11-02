أمطار متواصلة.. مشاهد جوية مباشرة للسيول في بحيرة الكسر بالزلفي

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، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على منطقة الرياض وعدد من مناطق المملكة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد جوية مباشرة للسيول في بحيرة الكسر بالزلفي في منطقة الرياض.
أمطار رعدية غزيرة وجريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير،
والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.
رياح نشطة وأمطار رعدية
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
🔴 مشاهد جوية مباشرة لـ— طقس (@tqqs) November 2, 2023
السيول في بحيرة الكسر #الزلفي
الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
2 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
توثيق | محمد الطويل
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