هل يتوقف حساب المواطن بعد دفعة ديسمبر؟.. رد من البرنامج

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أثار العديد من مستفيدي حساب المواطن، التساؤلات بخصوص مصير البرنمج بعد صرف دفعة ديسمبر – الدفعة 73 خلال أيام.

وقال البرنامج في رده على التساؤلات عبر حسابه في منصة "إكس": "البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير". اضافة اعلان



حياك الله ، البرنامج لا يزال قائم علماً بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 5, 2023

استمرار العمل بالبرنامج



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



حساب المواطن



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