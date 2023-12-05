هيروين وشبو.. الأمن يداهم أوكار مهربي المخدرات في هذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 330 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط شخصين لترويجه مادة الهروين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

