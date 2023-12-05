هيروين وشبو.. الأمن يداهم أوكار مهربي المخدرات في هذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 330 كيلوجرامًا من نبات القات ففي
منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة محاولة تهريب 300 كيلوجرام
من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
ضبط
شخصين لترويجه مادة الهروين المخدروفي
جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم
1.9 كيلوجرامًا من مادة الهيروين المخدر و 220 جرامًا من مادة الميثامفيتامين الشبو
المخدر.
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
جميع
البلاغات ستعالج بسرية تامةورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات
"995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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