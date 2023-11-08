أخبار السعودية.. توضيح عاجل من حساب المواطن والحد المانع للضمان الاجتماعي

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تعرّف على كيفية احتساب الحد المانع للضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة احتساب الحد المانع للضمان الاجتماعي.
إنذار أحمر.. تحذير من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى العاشرة مساءً.
"تحت الإجراء للصرف".. توضيح مهم من حساب المواطن قبل إيداع دفعة نوفمبر
كشف حساب المواطن عن ماهية معنى إشعار "تحت الإجراء للصرف" للمستفيدين، وذلك غداة إيداع الدفعة 73 - شهر نوفمبر.
توضيح من "التأمينات" بخصوص إصابات العمل
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة الإبلاغ عن إصابة العمل.
بالمدينة.. جراحة دقيقة تُنهي مُعاناة شاب في "سلمان الطبية"
أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، انه تم إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالحبل الشوكي لإنهاء مُعاناة شاب في مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة.
انتبه أيها السائق.. تحذير من تساقط الصخور بهذه الطرق
أصدرت الهيئة العامة للطرق اليوم، تحذيرًا من إمكانية تساقط صخور عند الطرق التي تكون بالمرتفعات والجبال والهضاب.
ليس الأمطار.. تعطيل الدراسة غدا في جامعة الأميرة نورة لهذا السبب
تقرر اليوم تعليق الدراسة في جامعة الأميرة نورة يوم غدٍ الخميس، بمناسبة عقد القمة العربية.
رابط التقديم.. الجامعة الإسلامية تطرح وظائف تعليمية عن طريق المسابقة
كشفت الجامعة الإسلامية، عن استمرار التقديم لشغل وظائفها التعليمية "معلم ممارس" في اللغة الإنجليزية للرجال عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين بنظام التعاقد "دوام كامل" في التخصصات التالية: