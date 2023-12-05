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"الشورى" يوافق على مشروع نظام الإخلاء الطبي

مجلس الشورى
مجلس الشورى
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وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة، من الدورة الثامنة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، على مشروع نظام الإخلاء الطبي.اضافة اعلان

العناية بالمناطق والمحافظات الحدودية 

وطالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بمزيد العناية بالمناطق والمحافظات الحدودية، وقبل المجلس مقترحاً بإضافة مادة لنظام المرور للحد من الاستخدام السيء للمركبات على الطرقات ما يتسبب في حوادث مرورية مُكلفة ومُتلِفة.
ودعا مقدمو الاقتراح لمضاعفة الغرامات على مستفزي مشاعر الآخرين بقيادتهم المتهورة وتصرفاتهم اللامسؤولة.

إدراج تحليل المخدرات لفحص ما قبل الزواج

ناقش مجلس الشورى اليوم (الاثنين) مقترحاً يتضمن المطالبة بإدراج تحليل الخلو من المخدرات ضمن فحص ما قبل الزواج.
وأكد مقدمو المقترح أن تحليل المخدرات قبل الزواج يدرأ كثيراً من الإشكالات ويحمي مستقبل الحياة الزوجية.
ورأى المجلس ملاءمة الدراسة، وأحالها على اللجنة المختصة للدراسة وإبداء الآراء ووجهات النظر.

مناقشة نظام مزاولة المهن الصحية

ويطرح مجلس الشورى اليوم للنقاش، مشروع تعديل نظام مزاولة المهن الصحية، وفقا لصحيفة "عكاظ".
ويتوقع أن يصدر المجلس قرارات خلال جلستيه اليوم (الإثنين)، وغداً (الثلاثاء)، بشأن التقرير السنوي لمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي.

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