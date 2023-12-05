توضيح من "الصحة" حول رسوم علاج الأسنان بالمستشفيات الحكومية

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أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا حول رسوم علاج الأسنان بالمستشفيات الحكومية.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه بشكل عام تقدّم الرعاية الطبية للمواطنين ولمن لديهم أهلية علاج في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. اضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "هل يوجد رسوم في المستشفيات الحكومية على علاج الأسنان للمواطنين؟"، مشيرة إلى أهمية تحديد الخطة العلاجية بعد زيارة الطبيب المعالج.





برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة مدارس



حملة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة



يأتي هذا في وقت أطلقت فيه الهيئة الملكية ممثلة في برنامج الخدمات الصحية؛ البرنامج الاستكشافي للفحص على الطلبة بإشراف نخبة من الأطباء والأخصائيين؛ لتقديم التوعية الصحية اللازمة للطلبة وأولياء أمورهم.ويشمل الفحص الاستكشافي التقصي عن التاريخ المرضي خصوصًا الأمراض المزمنة والإعاقات، وتسوس الأسنان والتقصي عن استكمال التطعيمات الأساسية.

كما يشمل الكشف المبكر عن السمنة، وزيادة الوزن، وكتلة الجسم، وحدّة النظر، وضعف السمع، والاكتئاب، واضطرابات فرط الحركة، وتشتت الانتباه.

وكذلك التدخين، وفحص اعوجاج السلسلة الفقارية، إضافة إلى الإرشاد الوقتي والإحالة الطبية حسب حالة الطالب الصحية.





إجراء فحوصات طبية وإحالتها إلى جهة الاختصاص



ويهدف البرنامج إلى الكشف المبكر لجملة من المشاكل الصحية عن طريق إجراء العديد من الفحوصات الطبية وإحالتها إلى جهة الاختصاص مع تقديم التوعية الصحية.

مستهدفًا إجراء فحوصات استكشافية على طلبة الصف الأول والرابع الابتدائي، وطلبة الصف الأول المتوسط، إضافة إلى طلبة الصف الأول الثانوي.





توفير بيئة صحية وآمنة للطلاب



يُذكر أن البرنامج يعد إجراءً صحيًا روتينيًا احترازيًا؛ من أجل إيجاد أجواء صحية تؤهل وتمكن الطلبة من مواصلة تحصيلهم الدراسي وسط بيئة صحية وآمنة ولتعزيز جودة الحياة بالمدينة.