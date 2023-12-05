بادر بالتقديم في وظائف وزارة الخارجية للعمل في 3 دول و 6 مميزات

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أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية
لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من (الرجال والنساء) للعمل في سفارة المملكة
العربية السعودية في كل من (الرباط، كانبرا، موروني) على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:- سكرتير تنفيذي
- أخصائي علاقات عامة
- مشرف حاسب آلي
- باحث
- باحث قانوني
- أخصائي أمني
- مترجم لغة (انجليزية)
- مترجم لغة (فرنسية)
- وظيفة ادارية مساندة
التخصصات المطلوبة:- إدارة الأعمال
- الادارة
- السكرتارية التنفيذية
- العلوم السياسية
- العلاقات العامة
- الاعلام
- الاقتصاد
- علوم الحاسب
- القانون
- اللغة الانجليزية
- اللغة الفرنسية
- العلوم الأمنية
- أو تخصصات ذات صلة
الشروط:1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة
سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.
3- أن لايقل التقدير عن جيدجدا.
4- اذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
5- اجادة اللغة الانجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
6- أن لايكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7- أن يتعهد خطيا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
المزايا الوظيفية:- أجر شهري.
- بدل سكن.
- تأمين طبي.
- تذاكر سنوية.
- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.
طريقة التقديم:بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/5/21هـ من
خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/5/26هـ.
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