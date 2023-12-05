الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بادر بالتقديم في وظائف وزارة الخارجية للعمل في 3 دول و 6 مميزات

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من (الرجال والنساء) للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في كل من (الرباط، كانبرا، موروني) على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

- سكرتير تنفيذي 
- أخصائي علاقات عامة 
- مشرف حاسب آلي  
- باحث  
- باحث قانوني 
- أخصائي أمني 
- مترجم لغة (انجليزية)  
- مترجم لغة (فرنسية) 
- وظيفة ادارية مساندة  

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال  
- الادارة
- السكرتارية التنفيذية
- العلوم السياسية  
- العلاقات العامة  
- الاعلام  
- الاقتصاد  
- علوم الحاسب   
- القانون   
- اللغة الانجليزية
- اللغة الفرنسية 
- العلوم الأمنية  
- أو تخصصات ذات صلة

الشروط:

1-  أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.
3- أن لايقل التقدير عن جيدجدا.
4- اذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
5- اجادة اللغة الانجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
6- أن لايكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7- أن يتعهد خطيا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.

المزايا الوظيفية:

- أجر شهري.
- بدل سكن.
- تأمين طبي.
- تذاكر سنوية.
- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/5/21هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/5/26هـ.

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