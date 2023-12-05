بادر بالتقديم في وظائف وزارة الخارجية للعمل في 3 دول و 6 مميزات

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أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من (الرجال والنساء) للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في كل من (الرباط، كانبرا، موروني) على النحو التالي: اضافة اعلان





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التخصصات المطلوبة:



الشروط:



المزايا الوظيفية:



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