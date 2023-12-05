الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي

ريالات سعودية
الضمان الاجتماعي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأثير وثيقة العمل الحر على أهلية الضمان الاجتماعي.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على سؤال لأحد المتابعين: "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش".اضافة اعلان
وتابعت: "وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية".


معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات الاستعلام عن الأهلية

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
-قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور  (من هنا).
-قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
-في الصفحة الرئيسية اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية. 

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي 

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية للضمان الاجتماعي المطور:
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض 

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

امطار - سحب رعدية - رياح وامطار
2:55 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق

حساب المواطن
2:41 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

هل يتوقف حساب المواطن بعد دفعة ديسمبر؟.. رد من البرنامج

غقفغق
2:39 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

رابط التقديم.. روشن العقارية تُعلن عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات

وزارة الخارجية
2:39 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

بادر بالتقديم في وظائف وزارة الخارجية للعمل في 3 دول و 6 مميزات

اقرأ أيضا

عاجل.. بشرى للخريجين.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة

سارع بالتقدم.. "STC" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

عاجل.. طريقة استعادة حسابٍ في منصة مدرستي 1445

فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني لـ "المواصفات والمقاييس"

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على تمويل نقدي بقيمة 120 ألف ريال من بنك التنمية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 4:29 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. هل السجل الزراعي يؤثر على الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي المطور 4:07 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوة بخطوة.. طريقة الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

الراتب - ريال 0 عملة 3:07 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

قبل يوم من الصرف.. تعرف على قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور 8:03 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الضمان الاجتماعي بعد تبكيره.. استعلم عن أهليتك

اقرأ أيضا

وظائف فرص شاغرة
9:02 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. 700 وظيفة بخبرة وبدون في مختلف مناطق المملكة

مجمع الملك عبدالعزيز
8:47 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

الآن.. فتح باب التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

حساب المواطن
8:22 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. كم يومًا تبقّى على إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر؟

حساب المواطن
6:21 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يؤثر على حساب المواطن في هذه الحالة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ريالات سعودية
3:23 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي

انطلاق-القمة-الخليجية-الـ44-في-الدوحة
2:12 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

أهم الملفات.. اختتام القمة الخليجية في الدوحة

7ع76ع67ع6
1:43 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

أمير قطر: لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية وزمن الاستعمار انتهى

ولي العهد
11:16 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

ولي العهد يغادر إلى الدوحة لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

مدرستي
11:12 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة استعادة حسابٍ في منصة مدرستي 1445

بنك التنمية الاجتماعية
10:03 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على تمويل نقدي بقيمة 120 ألف ريال من بنك التنمية