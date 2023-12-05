عاجل.. حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي

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نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأثير وثيقة العمل الحر على أهلية الضمان الاجتماعي.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على سؤال لأحد المتابعين: "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش". اضافة اعلان

وتابعت: "وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية".



وعليكم السلام ، أهلاً بك

يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الاهلية

، شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) December 5, 2023

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن الأهلية



خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

