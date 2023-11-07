أخبار السعودية.. راتب الزوجة بحساب المواطن وتنبيه عاجل حول معاش الضمان

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



توضيح من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟

من بين الأسئلة التي ترد إلى حساب المواطن، ما يتعلق منها باحتساب راتب الزوجة ضمن مصادر دخل الأسرة.



تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع بعد الزيادة



حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قيمة معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بدءًا من الشهر الجاري.



إنذار أحمر من "الأرصاد": أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ11 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى العاشرة مساءً.



لا يُصدق.. شاهد كيف أصبح جبل قطن غرب القصيم بعد الأمطار؟

استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، ملأت مياه الأمطار الغزيرة الشعاب والوديان في منطقة القصيم، وغطت جبل قطن بشكل كامل في منظر غاية في الجمال.



سكان المملكة من الأكثر استخدامًا للإنترنت في العالم

احتلت كل المملكة والإمارات والنرويج المراكز الأولى عالميًا في استخدام السكان للإنترنت بنسبة 99%، بحسب قاعدة بيانات مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.



تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة وهذه المحافظات

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، في جميع المدارس المسائية والليلية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة.



"الزكاة والضريبة" تدعو للاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامات قبل انتهائها

حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الاستفادة من مهلة مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، قبل انتهائها في 31 من ديسمبر 2023م.



وظائف التجنيد الموحد بين يديك.. تفاصيل ما طرحته وزارة الدفاع من فرص عمل للخريجين

حتى لا تفوتك فرصة التقديم على وظائف وزارة الدفاع، كشفت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن استمرار فتح باب القبول والتجنيد الموحد للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" على النحو التالي:



جامعة الطائف تلغي فترة الدراسة المسائية

أعلنت جامعة الطائف إلغاء فترة الدراسة المسائية، اليوم الثلاثاء، على ضوء تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.



خدمة اليوم.. 4 خطوات للتقديم في برنامج التعاقد المؤقت والأطباء الزائرين

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، أهم الخطوات للتقديم في برنامج التعاقد المؤقت والأطباء الزائرين.



6 آلاف طلب لزيارة الأبناء لدى محاكم الأحوال الشخصية

سجل عدد طلبات الزيارة للأبناء لدى محاكم الأحوال الشخصية 6686 طلبًا خلال 2023، بينما بلغ عدد الطلبات المنجزة 2426 طلبًا، وجاء عدد القرارات 14255 قرارًا، والمحاضر المسجلة 7190 محضرًا.



