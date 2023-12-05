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بدء أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة ولي العهد وأمير قطر

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ولي لاعهد وأمير قطر
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برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وامسير قطر، انطلقت أعمال مجلس التنسيق السعودي- القطري، في العاصمة الدوحة.اضافة اعلان
وكان ولي العهد وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، واستجابة للدعوة الموجّهة من أمير دولة قطر، قد وصل إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

ولي العهد يقوم بزيارة رسمية لدولة قطر

 كما يقوم سموه الكريم بزيارة رسمية لدولة قطر، يلتقي خلالها أمير دولة قطر؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي- القطري.


توافق سعودي ـ قطري على تعزيز العلاقات

فيما أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية التوافق بين المملكة وقطر على رفع مستوى التطلعات والطموحات؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

وبين خلال ترؤسه ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري في الدوحة الأحد، أن هناك توافق على أهمية رفع مستوى التوقعات والطموح، وجرى بالفعل تطوير مزيد من المبادرات، ونحن متفائلون بأننا جاهزون أن نعرض برنامجاً طموحاً على القيادتين يرقى إلى توقعات القيادة في البلدين.

القمة الخليجية الـ44

يأتي هذا في وقت بحث فيه القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في الدوحة، اليوم عددًا من القضايا أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، علاوة على تطورات الأحداث في قطاع غزة.


ظروف استثنائية

وتأتي القمة الخليجية في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، مع استئناف إسرائيل حربها على غزة بعد هدنة دامت أيامًا قليلة، كانت قد تحققت بوساطة قطرية مصرية أميركية.
وتبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهودًا دبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وكان من بينها استضافة الرياض "القمة العربية الإسلامية" في نوفمبر الماضي. وحل عادل للقضية الفلسطينية.

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