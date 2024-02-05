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عاجل.. "الصحة" تجيب على السؤال الذي يشغل بال الكثيرين

الكحة2
انتشار الكحة طويلة الأمد
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أكدت وزارة الصحة، على أنه وبشكل عام هناك عدة أسباب لحدوث الكحة المستمرة لفترة طويلة من أهمها، التهاب الشعب الهوائية، والتهاب الجيوب الأنفية.اضافة اعلان

نصائح وزارة الصحة للتعامل مع "الكحة"

ونصت الوزراة على صفحة "صحة_937" بالراحة والإكثار من شرب السوائل الدافئة الخالية من الكافيين.
وقال إنه في حال استمرار الأعراض أو زيادة حدتها ينبغي مراجعة الطبيب المعالج لتشخيص وتقييم الحالة الصحية سريريا وتحديد ما يلزم لها.

أسباب انتشار "الكحة" واستمرارها لشهور

جاء ذلك ردا على استفسار مواطن قال فيه: ماهو سبب انتشار وباء الكحه الذي يشكوا منه الكثير من المواطنين والمقيمين حيث تبقى الكحه معهم شهرين أو أكثر وبعضهم تنوم بسببها فيه شي ماهو مفهوم؟

أنواع السعال أو الكحة

يمكن تقسيم السعال إلى عدة أنواع، وذلك بناء على:

مدة استمرار السعال

حيث يطلق على السعال الذي يستمر لمدة تقل عن ثلاثة أسابيع اسم الكحة أو السعال الحاد، حيث تختفي معظم نوباته أو تتحسن بشكل ملحوظ، مع أو دون علاج، في غضون أسبوعين.
وفي حال استمر لفترة ما بين ثلاثة وثمانية أسابيع وتحسن بنهاية تلك الفترة، فإنه وبذلك يعد سعال تحت الحاد . 
أما السعال المزمن، فيعرف على أنه السعال المستمر الذي يستمر لأكثر من ثمانية أسابيع.

طبيعة السعال

قد توصف الكحة إما بأنها كحة جافة أو كحة رطبة وذلك بناء على وجود البلغم عند السعال.
وحيث إن السعال الجاف، أو ما يعرف بالسعال الناشف، هو الذي لا يرافقه خروج البلغم، بينما السعال الرطب فهو الذي يرافقه خروج البلغم لذا فقد يطلق عليه أيضاً السعال ببلغم أو الكحة ببلغم.

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