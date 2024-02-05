الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

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عاجل.. "نيوم" تعلن عن 242 وظيفة بخبرة وبدون للثانوية العامة فأعلى

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وظائف نيوم
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أعلنت شركة نيوم "مشروع حكومي" عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 242 وظيفة متنوعة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة".

نيوم تُعلن عن 242 وظيفة بخبرة وبدوناضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف متاحة في مختلف المجالات والتخصصات حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" في المجالات التالية:
1 - وظائف تقنية.
2 - وظائف مالية.
3 - وظائف إدارية.
4 - وظائف منسقين.
5 - وظائف تعليمية.
6 - وظائف هندسية.
7 - وظائف مساعدين.
8 – "وظائف أخرى".

المؤهلات المستهدفة

- الثانوية العامة
- الدبلوم أو ما يعادله
- البكالوريوس فأعلى

مزايا العمل في نيوم

- نقل مجاني.
- سكن مجاني.
- رواتب تنافسية.
- إجازة سنوية 30 يومًا.
- تذاكر وبدل سفر سنوي.
- وجبات مجانية "فطور، غداء، عشاء".
- مكافأة سنوية 20-30% (حسب الأداء)
- خطة توفير (خطة حوافز طويلة الأجل).
- تغطية تكاليف الإنتقال إلى مكان العمل.
- تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.
- إمكانية العمل عن بعد 24 يوماً في السنة.
- تغطية تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنوياً لكل طفل حتى 3 أطفال).

رابط وطريقة التقديم على وظائف نيوم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

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