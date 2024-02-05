عاجل.. متى يمكن التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة؟.. التأمينات ترد

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تفاعل حساب "العناية بالعملاء" التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع استسفار حول استرداد مبلغ في التأمينات.
شرط صرف تعويض
الدفعة الواحدة:وجاء السؤال
كالتالي: :" أنا عملت قبل سنوات في مدرسة خاصة مسجلة في التأمينات لمدة ثلاثة
شهور.. ولي مبلغ في التأمينات أريد استرداده ولكن المشكلة لا يظهر في استعلامات
الموقع علما انه قبل فترة ذهبت لهم واكد لي الموظف انه يوجد لي مبلغ".
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ورد حساب "التأمينات" :" يحق ( للمشترك/ المشتركة ) عند توفر الشروط التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة عن طريق الدخول لحسابك في تأميناتي أفراد ثم اختيار أيقونة المعاشات ولتفاصيل أكثر يمكنك زيارة الرابط.. اضغط هنا
توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص:وفي وقت سابق، أوقفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص عبر موقعها الإلكتروني، إذ قصرت خدمة التوثيق عبر منصة «قوى» فقط.
وكان في السابق يتم تسجيل الموظف في التأمينات ثم يصله رابط توثيق العقد إليه للموافقة على مضمون العقد أو رفضه، فيما تتم العملية بشكل كامل عبر منصة "قوى"، وفقًا لـ "عكاظ".
وألغت منصة "قوى" هي الأخرى خدمة تحويل ملف المنشأة إلى (تحت الإجراء)، والتي كانت تختص سابقًا بالمنشآت أثناء نقل الملكية، أو عند التحول من مؤسسة إلى شركة أو العكس.
نقل ملكية ملف المنشأة "آليًا" إلى المالك الجديدوتسمح التعديلات الجديدة للمنصة بنقل ملكية ملف المنشأة (آليًا) إلى المالك الجديد عند نقل ملكية السجل التجاري، أو عند تحويل الشركة إلى مؤسسة والعكس.
وكانت الإجراءات السابقة التي تختص بتحويل المنشأة إلى (تحت الإجراء) لنقل ملكيتها أو تعديل حالتها، تتطلب مراجعة بعض الفروع بموعد وإحضار المتطلبات لتمكين عملية النقل.