وزير الإسكان: نستعد لإصدر سندات بملياري ريال في السوق الدولية

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أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن الشركة
السعودية لإعادة التمويل العقاري «SRC» بصدد إصدار
سندات في السوق الدولية في الربع الثاني أو الربع الثالث هذا العام.
"SRC" تستعد
لإصدار سندات بملياري ريال في السوق الدوليةوقال الوزير في لقاء مع "العربية Business"، على هامش فعالية "إنفستوبيا
لندن": نطمح لإصدارات صكوك للتمويل العقاري بقيمة تصل إلى ملياري ريال في عام
2024.
وأوضح أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لديها محفظة كبيرة في التمويل، ولديها خبرات جيدة منذ إطلاقها عام 2017 في السوق المحلية.
تبادل الخبرات ومناقشة الرهن العقاري عالميًاوأضاف: الشركة لديها جاهزية الآن للخروج والاستثمار في هذا المجال، نطمح أن
تكون لنا إصداراتنا من خلال (SRC) هذا العام.
وأشار إلى أن الهدف الرئيس لزيارة بريطانيا هو تبادل الخبرات مع المؤسسات المالية ومناقشة موضوع الرهن العقاري على مستوى العالم.