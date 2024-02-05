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وزير الإسكان: نستعد لإصدر سندات بملياري ريال في السوق الدولية

ماجد الحقيل الشؤن البلدية
وزير الإسكان
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أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «SRC»  بصدد إصدار سندات في السوق الدولية في الربع الثاني أو الربع الثالث هذا العام.اضافة اعلان

"SRC" تستعد لإصدار سندات بملياري ريال في السوق الدولية

وقال الوزير في لقاء مع "العربية Business"، على هامش فعالية "إنفستوبيا لندن": نطمح لإصدارات صكوك للتمويل العقاري بقيمة تصل إلى ملياري ريال في عام 2024.
وأوضح أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لديها محفظة كبيرة في التمويل، ولديها خبرات جيدة منذ إطلاقها عام 2017 في السوق المحلية.

تبادل الخبرات ومناقشة الرهن العقاري عالميًا

وأضاف: الشركة لديها جاهزية الآن للخروج والاستثمار في هذا المجال، نطمح أن تكون لنا إصداراتنا من خلال (SRC) هذا العام.
وأشار إلى أن الهدف الرئيس لزيارة بريطانيا هو تبادل الخبرات مع المؤسسات المالية ومناقشة موضوع الرهن العقاري على مستوى العالم.

إنجازات برنامج الإسكان السعودي

وبيّن أن العديد من المؤسسات المالية العالمية تتواجد في المملكة، لافتاً إلى عرض برنامج الإسكان السعودي وما وصل إليه سواء في الجانب التمويلي أو الأنظمة والتشريعات التي استحدثتها المملكة أخيراً؛ لحماية جميع أطراف المتعاملين في هذا المجال.

25 % نمو القروض العقارية منذ بداية برنامج الإسكان

ونوه بنمو القروض العقارية 25% منذ إطلاق برنامج الإسكان، موضحاً أن وزارة الإسكان توفر منتجات تراوح قيمتها بين 750 ألف و1.2 مليون ريال.

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