الأحد، 23 رجب 1445 ، 04 فبراير 2024

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أخبار السعودية.. "التأمينات" تلغي توثيق عقود العاملين بالقطاع الخاص وعقوبات على هذه المنشآت

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان


"الزكاة" تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
كررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م.

اليوم.. طرح صكوك "صح" بـ عوائد مجزية وضمان حكومي ومخاطر منخفضة
يبدأ اليوم الأحد 4 من فبراير، الاشتراك في أول منتج ادخاري مخصص للأفراد "صح" الذي أطلقه المركز الوطني لإدارة الدين، وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية في شكل صكوك بالريال.

"التأمينات" تلغي توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص
أوقفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص عبر موقعها الإلكتروني، إذ قصرت خدمة التوثيق عبر منصة «قوى» فقط.

فرض عقوبات وغرامات على المنشآت لعدم التأمين الصحي على العاملين
تسببت خلافات مالية بين المنشآت التجارية وشركات التأمين، في تكبد الموظفين وأسرهم أضرارًا نظرًا لتوقف بوليصة التأمين.

براتب 17 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء الخريجين
أعلنت الهيئة الملكية، عن توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص "رواتب تصل 17,500 ريال" عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص.

تحذير من أمطار ورياح متربة على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

تفاصيل إنقاذ حياة أم وجنينها بعمليتين جراحيتين في المدينة
أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن تمكن فريق طبي متخصص مكون من مستشفى ينبع العام ومركز أمراض وجراحة القلب ومستشفى أحد بالمدينة من إنقاذ حياة أم وجنينها بعد إجراء عمليتي قسطرة قلبية وولادة قيصرية عاجلة.

جهز أوراقك.. انطلاق معرض التوظيف بجامعة الأمير سلطان بمشاركة 12 جهة
أعلنت جامعة الأمير سلطان، عن معرض التوظيف للعام 2024م المقام في جامعة الأمير سلطان باستضافة وحدة علاقات الخريجين بالتعاون مع نادي المسار الاستشاري، بالتعاون مع 12 جهة مشاركة على النحو التالي:

ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يواصلون رحلتهم الإيمانية
يواصل ضيوف الرحمن ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، رحلتهم الإيمانية بالمدينة المنورة، من خلال برنامج مُتكامل تُشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

5 حوافز للمدارس المتميزة في التقويم الذاتي
فوّضت وزارة التعليم، إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، بمنح المدارس التي حصلت في عملية التقويم الذاتي على مستويي التقدم والتميز عدة صلاحيات كحوافز على هذا التميز.

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